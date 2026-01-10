Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Keller von Einbrechern heimgesucht

Nordhausen (ots)

In den Nachtstunden des 08.01.2026 auf den 09.01.2026 wurden in den Mehrfamilienhäusern der Stolberger Straße in Nordhausen mehrere Kellerräume gewaltsam aufgebrochen. In mindestens einem Fall wurde ein hochwertiges Mountainbike entwendet. In der Gesamtbetrachtung entstand an den Sicherungsvorrichtungen der Kellerräume ein nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen bzw. dem/den Tätern geben können, werden gebeten, diese dem Inspektionsdienst Nordhausen zu übermitteln.

