POL-EL: Papenburg - Einbruch in Unternehmen

Papenburg (ots)

Zwischen Freitag, dem 28. November 2025, 15:00 Uhr, und Montag, dem 01. Dezember 2025, 04:45 Uhr, kam es in der Flachsmeerstraße in Papenburg zu einem Einbruch in eine Spedition. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Bürogebäude sowie zu einer Werkstatthalle eines dort ansässigen Unternehmens. Im Inneren wurde ein Aufenthaltsraum durchwühlt. In einem weiteren Raum brachen die Täter einen Tresor auf. Aus dem Tresor wurde Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

