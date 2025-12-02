PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lingen - Versuchte gefährliche Körperverletzung in Lingen - Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Lingen (ots)

Am Montag, 1. Dezember 2025, kam es zwischen 13:18 Uhr und 13:23 Uhr im Bereich des Busbahnhofs in Lingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei bislang unbekannte Jugendliche verletzt bzw. gefährdet worden sind. Nach ersten Erkenntnissen warf ein Mann eine Glasflasche in Richtung der Jugendlichen und soll eines der Opfer mit der Faust geschlagen haben. Anschließend lief der Beschuldigte auf die Bernd-Rosemeyer-Straße, sodass mehrere Verkehrsteilnehmer abrupt abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die beiden bislang unbekannten Jugendlichen entfernten sich nach dem Vorfall in unbekannte Richtung. Der mutmaßliche Täter konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung später im Stadtgebiet angetroffen werden. Er wurde vorläufig in Gewahrsam genommen und einer medizinischen Begutachtung zugeführt.

Die Polizei in Lingen bittet nun insbesondere die beiden geschädigten Jugendlichen, sich zu melden. Ebenso werden Verkehrsteilnehmer, die durch den Vorfall möglicherweise gefährdet wurden, aufgefordert, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Auch Personen, die den Vorfall beobachtet, fotografiert oder gefilmt haben, werden gebeten, ihre Hinweise den Ermittlerinnen und Ermittlern zur Verfügung zu stellen. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591 / 870 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

