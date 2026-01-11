PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall verursacht und geflüchtet

Greußen (ots)

In Greußen ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, den 09.01.2026, 16:30 Uhr und Samstag, den 10.01.2026, 16:0 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines Pkw Skoda hatte ihren Pkw in der Nordhäuser Straße auf dem Parkplatz abgestellt. In der Zeit hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Rangieren auf der Parkfläche, eine Kollision mit dem Skoda. Statt jedoch den Unfall zu melden, entfernte sich der oder die Verursacherin unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Sachschaden von geschätzten 2500,-EUR an dem Skoda. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern noch an.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei zu melden. Auch der Verursacher ist aufgerufen, sich entsprechend zu melden und die Schadensregulierung zuzulassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

