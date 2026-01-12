PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Fynn Aryan Maik M.?

Seebach/Mühlhausen (ots)

Die Fahndungsmaßnahmen nach dem seit Mittwoch vermissten Fynn Aryan Maik M. können eingestellt werden. Er wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und die Unterstützung der Medienvertreter.

Es wird darum gebeten, die Bildnisse und den Namen der Betroffenen aus den einschlägigen Portalen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

