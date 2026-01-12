Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei nach Verkehrsunfall vor Ort

Katharinenberg (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden am Montag über einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 249 informiert. Ein Autofahrer befuhr die genannte Straße aus Richtung Eigenrieden kommend in Richtung Katharinenberg. Gegen 2.25 Uhr verlor der 22-Jährige im Bereich einer Linkskurve, ersten Erkenntnissen nach vermutlich aufgrund der winterglatten Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte anschließend mit einer Schutzplanke. Sowohl am Fahrzeug als auch an der Schutzplanke entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

