Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Ladendiebstähle im Stadtgebiet

Mühlhausen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut Hainich kamen am Montag bei mehreren Ladendiebstählen in Mühlhausen zum Einsatz. In allen Fällen hatten ein oder mehrere Täter Waren an sich genommen und versuchten die Geschäfte zu verlassen, ohne für diese zu bezahlen. Aufmerksame Mitarbeiter bemerkten jeweils das Geschehen, setzten die Täter fest und verständigten die Polizei.

Zweimal wurden die Beamten an diesem Tag zu einem Discounter in die Eisenacher Straße gerufen. Zunächst wurde gegen 13.20 Uhr eine männliche Person und wenige Stunden später eine Frau, welche Waren an sich nahmen festgestellt, als sie den Markt nicht zahlungswillig verlassen wollten. Der Beuteschaden fiel vergleichsweise gering aus. Außerdem wurde in einem Drogeriemarkt im Steinweg gegen 14.50 Uhr ein Jugendlicher beim versuchten Diebstahl von Parfüms im Wert von mehr als einhundert Euro gestellt.

Wie gegen 15 Uhr bekannt wurde, kam es bei einem Discounter in der Wanfrieder Straße ebenfalls zu einem Ladendiebstahl. Mehrere Täterinnen wurden hier durch einen Mitarbeiter dabei ertappt, wie sie mit Lebensmitteln im Wert von mehr als einhundert Euro das Geschäft - ohne zu zahlen - verlassen wollten.

Die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten die entsprechenden Ermittlungen ein und übergaben das Beutegut an die Marktverantwortlichen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell