Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Aull (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (01. zum 02. Januar) ereignete sich gegen 00.30 Uhr auf der L 318 zwischen Hambach und Aull ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines PKW Opel Astra fuhr aus Richtung Hambach kommend in Richtung Aull. Zu Beginn einer Linkskurve kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte Frontal mit der Leitplanke und kam anschließend in der Böschung zum Stehen. Der Fahrer entfernte sich anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Im frisch gefallenen Schnee wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten Spuren aufgenommen, die in Richtung der Ortslage von Heistenbach führten, die sich aber dort in den Straßen "Auf der Steinkaut" und "Alte Poststraße" verliefen. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass es sich um zwei Personen handelte. Wer in der Nacht Personen beobachtet hat möge sich bitte Beo der Polizeiinspektion Diez melden.

