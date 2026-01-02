PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Aull (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (01. zum 02. Januar) ereignete sich gegen 00.30 Uhr auf der L 318 zwischen Hambach und Aull ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines PKW Opel Astra fuhr aus Richtung Hambach kommend in Richtung Aull. Zu Beginn einer Linkskurve kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte Frontal mit der Leitplanke und kam anschließend in der Böschung zum Stehen. Der Fahrer entfernte sich anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Im frisch gefallenen Schnee wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten Spuren aufgenommen, die in Richtung der Ortslage von Heistenbach führten, die sich aber dort in den Straßen "Auf der Steinkaut" und "Alte Poststraße" verliefen. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass es sich um zwei Personen handelte. Wer in der Nacht Personen beobachtet hat möge sich bitte Beo der Polizeiinspektion Diez melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-601-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 15:49

    POL-PDMT: PI Bad Ems zieht positive Bilanz über Jahreswechsel

    Bad Ems (ots) - Im Verlauf der Nacht vom 31.12.2025 auf den 01.01.2026 kam es im hiesigen Dienstgebiet nur vereinzelt zu Einsätzen, die für diese Silvesternacht im Vorfeld erwartet wurden. Dennoch wurden die Polizeikräfte durch eine Vielzahl an Verkehrsvorgängen über die gesamten Nachtstunden beschäftigt. Hervorzuheben sind hiervon folgende Ereignisse: Am ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 22:27

    POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    56237 Oberhaid, L 304 (ots) - Oberhaid - Am Mittwoch, den 31.12.2025 wurde um 19.45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 304 zwischen Deesen und Ellenhausen gemeldet. Dort kam ein Transporter in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte über die Schutzplanke, rutschte von dort eine Böschung hinunter und prallte gegen eine Baum. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Bei den Folgeermittlungen wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren