Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand im Außenbereich von Restaurant in Kassel-Bettenhausen: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Zu einem Brand im Außenbereich eines Restaurants im Kasseler Stadtteil Bettenhausen wurden Feuerwehr und Polizei in der Nacht zu Samstag gerufen. Durch das Feuer in der Leipziger Straße wurde glücklicherweise niemand verletzt, der entstandene Schaden beläuft sich jedoch ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge auf rund 100.000 Euro. Die Ermittler der Kasseler Kripo gehen derzeit von einer vorsätzlichen Brandlegung aus und suchen nach Zeugen.

Gegen 4:20 Uhr hatten Passanten Feuerschein bemerkt und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Wie die eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte es im Außenbereich gebrannt, der sich auf der einem Parkplatz zugewandten Rückseite des Geschäftshauses befindet. Dort standen bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei ein Holzschuppen, der als Lagerraum für Lebensmittel dient, sowie an der Hauswand abgestelltes Mobiliar in Flammen. Teilweise griffen die Flammen auf die Fassadendämmung des Gebäudes über, bevor der Brand schließlich durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Wer in der Nacht zu Samstag im Bereich des Brandortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder den Ermittlern der Kriminalpolizei Hinweise auf die Brände geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell