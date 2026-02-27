Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Betrüger scheitern mit Geldwechseltrick in Discounter: Zeugen gesucht
Kassel (ots)
Kassel-Nord:
Zwei bislang unbekannte Betrüger sind am gestrigen Donnerstagabend in einem Discounter in der Kasseler Nordstadt bei einem sogenannten Wechselfallentrick aufgeflogen, woraufhin sie ohne Beute die Flucht ergriffen. Die zuständigen Ermittler der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.
Die englisch sprechenden Betrüger hatten den Kassierer des Geschäfts in der "Schenkebier Stanne" gegen 20:40 Uhr freundlich darum gebeten, ihnen mehrere Scheine Geld zu wechseln. Der Bitte kam der hilfsbereite Angestellte zunächst nach, bis das geschickte Pärchen durch mehrfaches Hin- und Herwechseln versuchte, den Mann abzulenken und zu überrumpeln. Dies bemerkte eine andere Mitarbeiterin des Discounters, die die Polizei rief. Als die Täter das mitbekamen, gaben sie sofort Fersengeld. Die anschließende Fahndung nach den Betrügern, einem korpulenten und ca. 1,68 Meter großen Mann mit kurzen schwarzen Haaren und einer etwas kleineren und schlanken Frau mit dunklen, zum Dutt gebundenen Haaren, verlief ohne Erfolg. Beide sollen dunkel gekleidet gewesen sein und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben.
Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht hat oder Hinweise auf die Trickbetrüger geben kann, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100.
