POL-KS: Brand von leerstehendem Wohnhaus in Wolfhagen: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

In der Nacht zum heutigen Freitag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 3:15 Uhr zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus in der Hans-Staden-Straße in Wolfhagen gerufen. Wie die am Brandort eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, war das Feuer offenbar im Keller des derzeit unbewohnten Gebäudes ausgebrochen. Die Flammen konnten im weiteren Verlauf durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden an dem Wohnhaus, welches aktuell renoviert wird, beträgt ersten, vorsichtigen Schätzungen zufolge etwa 100.000 Euro. Die Kriminalbeamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo sind mit den weiteren Ermittlungen zur Ursache des Feuers betraut. Aktuell gehen sie von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und suchen daher nach Zeugen.

Wer in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Brandortes gesehen hat und den Ermittlern Hinweise zu dem Brand geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

