Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht - Unfallbeteiligter gesucht

Schifferstadt (ots)

Am Mittwoch (14.01.2026) gegen 13:40 Uhr befuhr ein 36-jähriger Radfahrer die Buschstraße. An der Kreuzung zur Jahnstraße übersah er den von rechts kommenden Autofahrer, kollidierte mit diesem und kam zu Fall. Der Autofahrer stieg aus und kümmerte sich um den 36-jährigen. Da beide keine Schäden festgestellt hatten und der Radfahrer keine Schmerzen bzw. Verletzungen bei sich feststellte, fuhr der Autofahrer wieder weiter. Nach kurzer Zeit spürte der 36-jährige jedoch Schmerzen im Brustbereich und suchte einen Arzt auf. Im Nachgang meldete er den Unfall der Polizei. Der bislang unbekannte Autofahrer möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen.

