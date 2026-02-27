Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 15 Einbrüche in Vellmarer Kleingartenanlage: Hinweise auf unbekanntes Täter-Trio erbeten

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum gestrigen Donnerstag in 14 Gartenhütten und das Vereinsheim einer Kleingartenanlage in Vellmar eingebrochen. Dabei hatten sie es offenbar auf Werkzeuge und Gartengeräte abgesehen, von denen eine Vielzahl erbeutet wurde. Bei den Einbrechern handelte es sich um drei maskierte Männer, die teilweise von Videokameras erfasst wurden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf das noch unbekannte Täter-Trio geben können.

Ein Kleingärtner hatte am gestrigen Morgen um 7 Uhr die Polizei gerufen, nachdem er den Einbruch in seine Gartenlaube in der Straße "Am Hirleberg" festgestellt hatte. Von den Tätern fehlte zu diesem Zeitpunkt bereits jede Spur. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatten die Einbrecher Türen, Rollläden und Fenster von insgesamt 14 Gartenhütten und dem Vereinsheim mit verschiedenen Werkzeugen brachial geöffnet. Dabei richteten sie einen hohen Sachschaden an, der noch nicht abschließend beziffert werden kann. Nach ersten Feststellungen erbeuteten die Täter Heckenscheren, Freischneider, Stichsägen, Bohrhammer und weitere Werkzeuge sowie Geräte, die in den Lauben aufbewahrt wurden. Anhand der Videoaufzeichnungen, die aktuell ausgewertet werden, lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 00:50 Uhr und 2:00 Uhr in der Nacht eingrenzen. Es spricht vieles dafür, dass die drei Täter, die helle und dunkle Sturmhauben sowie Rucksäcke trugen, die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.

Wer im Tatortbereich verdächtigen Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat und der Polizei Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell