Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugenhinweis führt zur Festnahme von 27-jährigem Tatverdächtigem: Zeugen nach zwei Einbrüchen in Südstadt gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Besonders aufmerksam und schnell handelte am gestrigen Mittwochabend eine Anwohnerin aus der Menzelstraße in Kassel, die durch verdächtige Geräusche auf zwei Einbrecher aufmerksam geworden war. Dank ihrer sofortigen Meldung über den Polizeinotruf konnten die Polizeistreifen bei ihrer Fahndung in Tatortnähe einen der beiden Tatverdächtigen, einen 27-jährigen Mann, festnehmen. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen, der unerkannt flüchtete, dauern an. Auf das Konto der beiden Täter könnte auch ein weiterer Wohnungseinbruch in der Beethovenstraße gehen. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den beiden Taten gemacht haben. Hinweise werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

Die Anwohnerin war gegen 20:20 Uhr durch die verdächtigen Geräusche in dem Mehrfamilienhaus auf den Einbruch aufmerksam geworden und hatte sofort den Notruf gewählt. Als die hinzugeeilten Streifen eintrafen, hatten die beiden Täter, die zuvor auf eine Mülltonne gestiegen und ein Fenster der Hochparterrewohnung hatten, bereits die Flucht angetreten. Für den 27-jährigen verlief diese jedoch erfolglos, denn er wurde bereits kurze Zeit später von einer Streife des Polizeireviers Mitte gestellt.

Nahezu zeitgleich wurde der Polizei die zweite Tat in der Beethovenstraße gemeldet, wo der Bewohner einer Mehrparteienhauses bei seiner Heimkehr ein aufgebrochenes Fenster bemerkt hatte. Zuvor waren die Einbrecher offenbar auf den Balkon der Wohnung im 1. Obergeschoss geklettert, nachdem sie einen Klappstuhl als Steighilfe genutzt hatten. In der Wohnung durchsuchten die Täter sämtliche Räume nach Wertsachen und flüchteten mutmaßlich ohne Beute. Wann sich der Einbruch im Verlauf des gestrigen Mittwochs ereignete, ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell