Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Unfallflucht mit Schwerverletzter in Niederzwehren: Führerschein von Autofahrerin sichergestellt; weitere Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Am gestrigen Mittwochmittag kam es in der Brüder-Grimm-Straße in Kassel, Ecke "Am Donarbrunnen", zu einem Unfall, bei dem eine 61-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Die zunächst unbekannte Fahrerin des beteiligten Pkw war von der Unfallstelle geflüchtet, erschien aber noch während der laufenden Fahndung auf einer Polizeidienststelle und machte dort Angaben, um von sich als Tatverdächtige abzulenken. Nachdem sich die 59-jährige Frau gegenüber den Polizisten in Widersprüche verwickelt hatte, räumte sie die Unfallflucht schließlich reumütig ein. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher. Auch der beschädigten Pkw wurde sichergestellt und abgeschleppt. Zusätzlich zu zwei bekannten Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen konnten, bitten die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei weitere Zeugen des Zusammenstoßes, sich zu melden.

Der schwere Unfall an der Kreuzung hatte sich gegen 13:20 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Fahrradfahrerin auf der Straße "Am Donarbrunnen" in Richtung der Brüder-Grimm-Straße unterwegs. An der Kreuzung kollidierte sie mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw, der nach Angaben der Zeugen mit erhöhter Geschwindigkeit in die Kreuzung gefahren sein soll. Die von dem Auto erfasste 61-Jährige war gegen die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert worden und stürzte anschließend auf die Straße. Ohne auszusteigen oder sich um die verletzte Frau zu kümmern, soll die Fahrerin des Pkw schließlich von der Unfallstelle geflüchtet sein, während die beiden Zeugen als Ersthelfer hinzueilten. Rettungskräfte brachten die Fahrradfahrerin mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Kasseler Krankenhaus. Gegen die 59-jährige Autofahrerin, die mehrfach beteuerte, dass ihr alles sehr leidtue, wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, fahrlässiger Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung ermittelt.

Weitere Zeugen des Unfalls am gestrigen Mittag werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei den Beamten der Unfallfluchtgruppe zu melden.

