Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mehrere Autos angegangen

Warendorf (ots)

Mehrere Autos sind am Sonntag (18.01.2026) in der Kruppstraße in Ahlen angegangen worden.

An mindestens fünf Fahrzeugen sind in den Nachmittagsstunden Spiegelgläser der Außenspiegel gestohlen worden.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

