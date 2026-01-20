Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mehrere Autos angegangen

Warendorf (ots)

Mehrere Autos sind am Sonntag (18.01.2026) in der Kruppstraße in Ahlen angegangen worden.

An mindestens fünf Fahrzeugen sind in den Nachmittagsstunden Spiegelgläser der Außenspiegel gestohlen worden.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell