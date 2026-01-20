POL-WAF: Oelde. Einbruch in Rohbau - Hinweise erbeten
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Rohbau in Oelde eingebrochen und haben unter anderem diverse Kabel gestohlen.
Zwischen Freitag (16.01.2026, 12.00 Uhr) und Montag (19.01.2026, 14.00 Uhr) gelangten die Täter in das Gebäude an der Straße Am Rosendahl. Hier stahlen sie diverse Kabel - unter anderem Stromkabel - und flüchteten anschließend.
Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
