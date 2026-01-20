Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Einbruch in Verkaufsraum - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (16.01.2026) 18.00 Uhr und Montag (19.01.2026) 05.00 Uhr in den Verkaufsraum einer Fleischverarbeitungs-Fabrik in Sassenberg-Füchtorf eingebrochen.

Gewaltsam verschafften sich die Täter Zugang zu dem Gebäude an der Ravensberger Straße und durchwühlten Lager und Büro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Tätern oder dem Einbruch nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell