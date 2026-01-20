POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Einbruch in Verkaufsraum - Hinweise erbeten
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (16.01.2026) 18.00 Uhr und Montag (19.01.2026) 05.00 Uhr in den Verkaufsraum einer Fleischverarbeitungs-Fabrik in Sassenberg-Füchtorf eingebrochen.
Gewaltsam verschafften sich die Täter Zugang zu dem Gebäude an der Ravensberger Straße und durchwühlten Lager und Büro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.
Hinweise zu den Tätern oder dem Einbruch nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell