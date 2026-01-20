POL-WAF: Ahlen. Mercedes-Benz angefahren und beschädigt
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Sonntag (18.01.2026) einen weißen Mercedes-Benz E 220 d in Ahlen angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet.
Das Auto stand zwischen 06.00 Uhr und 08.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Krankenhauses an der Robert-Koch-Straße und wurde vorne links beschädigt.
Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
