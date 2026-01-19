POL-WAF: Warendorf-Einen. Rutsch in den Graben
Warendorf (ots)
Bei einem Alleinunfall ist am Montagmorgen (19.01.2025, 08.52 Uhr) eine Autofahrerin in Warendorf-Einen leicht verletzt worden.
Die 62-Jährige aus Milte fuhr auf der L 548 und rutschte - vermutlich aufgrund überfrierender Straßenglätte - in einen Straßengraben. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte sie leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.
Der Sachschaden wird auf gut 6200 Euro geschätzt.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell