Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Einen. Rutsch in den Graben

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall ist am Montagmorgen (19.01.2025, 08.52 Uhr) eine Autofahrerin in Warendorf-Einen leicht verletzt worden.

Die 62-Jährige aus Milte fuhr auf der L 548 und rutschte - vermutlich aufgrund überfrierender Straßenglätte - in einen Straßengraben. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte sie leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf gut 6200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell