Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kita und Bäckerei angegangen

Warendorf (ots)

Unbekannte haben Ende vergangener Woche versucht in eine Kita an der Parkstraße in Ahlen einzubrechen.

Zwischen Donnerstag (15.01.2026, 16.15 Uhr) und Freitag (16.01.2026, 07.10 Uhr) machten sie sich an einem Fenster gewaltsam zu schaffen und flüchteten anschließend.

Zwischen Donnerstag (15.01.2026, 18.30 Uhr) und Freitag (16.01.2026, 05.10 Uhr) versuchten Unbekannte ebenfalls in eine Bäckerei an der Oststraße einzubrechen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell