Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Westbevern-Vadrup. Junger Mann angegriffen - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Ein 20-jähriger Mann aus Ostbevern hat sich bei der Polizei gemeldet, weil er am Samstag (17.01.2026, 01.45 Uhr) von vier unbekannten Männern in Telgte-Westbevern-Vadrup angegangen worden sein soll.

Der Ostbeveraner habe an einer Bushaltestelle an der Grevener Straße gestanden als vier Unbekannte auf ihn zugekommen sein sollen. Zwei Männer haben ihn geschlagen und getreten und beleidigt. Nachdem er nach Hilfe gerufen habe, seien die Vier geflüchtet.

Alle sollen zwischen 17 und 20 Jahre alt sein, waren fast vollständig verschleiert und hätten keine Handschuhe getragen. Einer der Tatverdächtigen trug eine schwarze North Face Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell