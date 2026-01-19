PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Vereinsgebäude

Warendorf (ots)

Zwischen Samstag (17.01.2026, 14.00 Uhr) und Sonntag (18.01.2026, 10.40 Uhr) sind unbekannte Täter in ein Vereinsgebäude an der Straße Steinbrink in Beckum eingebrochen.

Hier gelangten sie gewaltsam über ein Fenster ins Innere, stahlen Gartengeräte und flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 11:11

    POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Büro - Hinweise erbeten

    Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (17.01.2026, 02.30 Uhr) und Sonntagabend (18.01.2026, 21.25 Uhr) in die Büroräume eines Holzhandels an der Gildestraße in Drensteinfurt eingebrochen. Gewaltsam verschafften sich die Täter Zugang zum Gebäude, durchwühlten Räume und Schränke und flüchteten anschließend. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 10:59

    POL-WAF: Telgte. Fahrraddiebstahl gescheitert

    Warendorf (ots) - Ein Mann hat am Sonntag (18.01.2026, 15.00 Uhr) in Telgte versucht ein Fahrrad zu stehlen und dabei einen Rentner verletzt. Der 25-Jährige aus Greven hatte zunächst eine 57-jährige Münsteranerin im Bereich Lauheide angesprochen und nach dem Weg gefragt. Kurz darauf versuchte der Grevener ein Pedelec zu stehlen, das neben ihr stand. Ein 68-jähriger Mann aus Münster bemerkte die Situation und ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 08:14

    POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß von Pkw und E-Scooter

    Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntag (18.01.2026, 22.05 Uhr) ein E-Scooter-Fahrer in Ahlen leicht verletzt worden. Eine 18-jährige Beckumerin bog an der Schützenstraße nach links auf einen Parkplatz ab und stieß mit einem entgegenkommenden 39-jährigen Ahlener auf seinem E-Scooter zusammen. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn zur ambulanten Behandlung leicht verletzt in ein Krankenhaus. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren