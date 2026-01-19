Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Vereinsgebäude

Warendorf (ots)

Zwischen Samstag (17.01.2026, 14.00 Uhr) und Sonntag (18.01.2026, 10.40 Uhr) sind unbekannte Täter in ein Vereinsgebäude an der Straße Steinbrink in Beckum eingebrochen.

Hier gelangten sie gewaltsam über ein Fenster ins Innere, stahlen Gartengeräte und flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

