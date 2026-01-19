POL-WAF: Beckum. Einbruch in Vereinsgebäude
Warendorf (ots)
Zwischen Samstag (17.01.2026, 14.00 Uhr) und Sonntag (18.01.2026, 10.40 Uhr) sind unbekannte Täter in ein Vereinsgebäude an der Straße Steinbrink in Beckum eingebrochen.
Hier gelangten sie gewaltsam über ein Fenster ins Innere, stahlen Gartengeräte und flüchteten.
Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell