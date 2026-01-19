POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß von Pkw und E-Scooter
Warendorf (ots)
Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntag (18.01.2026, 22.05 Uhr) ein E-Scooter-Fahrer in Ahlen leicht verletzt worden.
Eine 18-jährige Beckumerin bog an der Schützenstraße nach links auf einen Parkplatz ab und stieß mit einem entgegenkommenden 39-jährigen Ahlener auf seinem E-Scooter zusammen.
Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn zur ambulanten Behandlung leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.
