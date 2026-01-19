Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Audi angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag (17.01.2026) einen grauen Audi A5 in Warendorf angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 15.30 Uhr und 16.45 Uhr auf dem Parkplatz am Lohwall und wurde vorne rechts beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell