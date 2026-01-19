POL-WAF: Oelde-Lette. Zusammenstoß beim Überholen
Warendorf (ots)
Bei einem Überholmanöver ist am Samstag (17.01.2026, 08.40 Uhr) eine junge Frau in Oelde-Lette leicht verletzt worden.
Ein 19-jähriger Letter fuhr mit seinem Auto auf der Hauptstraße, dahinter ein 25-jähriger Clarholzer in seinem Pkw.
Als der 19-Jährige auf Höhe der Straße Zum Himmelreich nach links abbog, stieß er mit dem Auto des Clarholzers zusammen. Dieser hatte kurz zuvor zum Überholen angesetzt. Die 23-jährige Beifahrerin (aus Clarholz) wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Der Sachschaden wird auf rund 30.200 Euro geschätzt.
