POL-STD: Mit Transporter erst auf LKW aufgefahren und dann gegen Baum geprallt

Stade (ots)

Am gestrigen späten Abend geben kurz vor 22:00 h kam es in Buxtehude auf der Bundesstraße 3 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autoinsassen leicht verletzt wurden.

Zu der Zeit war ein 70-jähriger Fahrer eines Iveco-Transporters aus Buxtehude auf der B 3 aus Richtung Elstorf kommend in Richtung Buxtehude unterwegs.

Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr er dann auf den vor ihm fahrenden Mercedes-LKW eines 55-jährigen Fahrers aus Hamburg auf. Durch den Aufprall kam der IVECO nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Seitenraum gegen einen Straßenbaum.

Bei dem Unfall wurden der 70-Jährige und sein 35-jähriger Beifahrer aus Buxtehude leicht verletzt und mussten nach der Erstversorgung durch die Besatzung von zwei Rettungswagen ins Buxtehuder Elbeklinikum eingeliefert werden.

Die Feuerwehr Ovelgönne wurde alarmiert und rückte an der Einsatzstelle an. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallfahrzeuge ab und leuchteten die Unfallstelle aus.

Der Iveco wurde bei dem Unfall schwer beschädigt, der LKW trug ebenfalls leichte Schäden davon.

Der angerichtete Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

