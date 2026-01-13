POL-STD: Metalldiebe in Stade, Parkscheinautomat am Buxtehuder Bahnhof durch Böller gesprengt - Polizei sucht Zeugen, 58-jähriger Mann in Freiburg Schwerer Raub in Freiburg - Opfer in Cuxhaven gemeldet

Polizeiinspektion Stade

1. Metalldiebe in Stade

Bisher unbekannte Diebe haben in der Zeit zwischen Montag, den 29.12.2025, 12:00 h und Sonntag, den 11.01.2026, 12:00 h in Stade im Bussardweg das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses betreten und von dem Gebäude anschließend die Regenrinne mit Fallrohr abmontiert und mitgenommen. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Parkscheinautomat am Buxtehuder Bahnhof durch Böller gesprengt - Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Dienstag, den 16.12.2025, 08:00 h bis Montag, den 05.01.2026, 10:00 h haben Unbekannte in Buxtehude in der Straße "Am Kleinbahnhof" vermutlich einen Böller in das Parkscheinfach des dortigen Parkautomaten gesteckt und anschließend gezündet. Durch die Wucht der Explosion wurde der Automat erheblich beschädigt. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

3. Schwerer Raub in Freiburg - Opfer in Cuxhaven gemeldet

Am gestrigen Nachmittag ist es zwischen 14:00 h und 16:30 h in Freiburg zu einem schweren Raub gekommen. Eine Frau und zwei noch unbekannte Männer hatten einen 58-jährigen Freiburger an einer Reithalle in Freiburg aufgesucht und waren mit ihm in eine Auseinandersetzung geraten. In dessen Verlauf schlugen sie auf ihn ein und nahmen ihn in ihrem Auto mit nach Cuxhaven. Im Altenwalder Heideweg ließen die Unbekannten den Freiburger dann schließlich aussteigen und er konnte sich bei Anwohnern bemerkbar machen, die dann sofort die Cuxhavener Polizei benachrichtigten. Der bei dem Überfall verletzte 58-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Cuxhavener Krankenhaus eingeliefert. Die Täter flüchteten in einem dunklen VW-Touareg mit Osnabrücker Kennzeichen OS unbekannte Richtung. Am heutigen Dienstag haben Polizeibeamte in Cuxhaven die Suche nach möglichen Beweismitteln fortgesetzt.

Die Polizei Stade sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können oder die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten.

