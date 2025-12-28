PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Scheunenbrand in Hof Lockwisch (Schönberg)

Schönberg (ots)

Am 28.11.2025 wurden gegen 04:00 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und 
Polizei zu einem Brand in der Hauptstraße in Hof Lockwisch 
(Schönberg) alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache entwickelte 
sich ein Feuer in einer Halle, in welcher landwirtschaftliches Gerät 
gelagert wird. Derzeit laufen die Löscharbeiten. Zur Brandbekämpfung 
sind die Freiwilligen Feuerwehren Schönberg, Hof Lockwisch, Groß 
Siemz und Lüdersdorf mit 49 Einsatzkräften im Einsatz. Menschen und 
Tiere sind nicht in Gefahr. Der Schaden wird auf 50.000 EUR 
geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. 

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

