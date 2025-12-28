Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Scheunenbrand in Hof Lockwisch (Schönberg)

Schönberg (ots)

Am 28.11.2025 wurden gegen 04:00 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Brand in der Hauptstraße in Hof Lockwisch (Schönberg) alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache entwickelte sich ein Feuer in einer Halle, in welcher landwirtschaftliches Gerät gelagert wird. Derzeit laufen die Löscharbeiten. Zur Brandbekämpfung sind die Freiwilligen Feuerwehren Schönberg, Hof Lockwisch, Groß Siemz und Lüdersdorf mit 49 Einsatzkräften im Einsatz. Menschen und Tiere sind nicht in Gefahr. Der Schaden wird auf 50.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell