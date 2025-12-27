Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 11 Glätteunfälle im westlichen Teil Mecklenburgs (LK LUP und LK NWM)

Rostock (ots)

In der Zeit vom 26.12.2025 20:00 Uhr bis zum 27.12.2025 08:30 Uhr ereigneten sich im westlichen Teil Mecklenburgs insgesamt 11 Unfälle bei denen Straßenglätte mit ursächlich war. In Lübz rutschte am 26.12.2025 gegen 20:00 Uhr der Fahrer eines Tesla in einer Linkskurve der Ortslage gegen einen Bordstein. Dadurch wurde das Vorderrad derart beschädigt, dass der Pkw nicht mehr weiterfahren konnte. Der Sachschaden wird auf über 1.500 Euro geschätzt. Gegen 20:30 Uhr rutsche der 43-jährige Fahrer eines Mazda mit seinem Pkw in Pätow-Steegen bei Hagenow in den Straßengraben. Der Mazda konnte anschließend aus dem Graben geholt werden und war weiterhin fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Um 21:25 Uhr folgte ein weiterer Glätteunfall in Ludwigslust. In der Helene-von-Bülow-Straße kollidierte der 58-jährige Fahrer eines Subaru mit einem Verkehrsschild. Der dadurch entstandene Gesamtschaden wird auf über 5.000 Euro beziffert. In der Boizenburger Klingbergstraße fuhr gegen 22:20 Uhr die 22-jährige Fahrerin eines Opels gegen einen Bordstein. Auch hier waren Glatteis und unangepasste Geschwindigkeit unfallursächlich. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Nur wenige Minuten später prallte der 20-jährige Fahrer mit seinem Audi im Blievenstorfer Weg in Grabow gegen einen Poller. Dadurch kam es zu einem Schaden von ca. 4.000 Euro. Gegen 22:36 Uhr kam die 44-jährige Fahrerin eines BMW im Bereich des Gadebuscher Marktes nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen parkenden VW. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Kurz nach 23:00 Uhr folgte ein weiterer Unfall in Boizenburg. In der Schwartower Straße prallte ein noch unbekannter Fahrer eines VW Golf 3 gegen einen parkenden VW Golf. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend. Auch hier wird unter anderem Glätte als Unfallursache angenommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3.500 Euro und ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise können an das Polizeirevier in Boizenburg gerichtet werden. Nur vier Minuten später prallte ebenfalls in Boizenburg wegen der Straßenglätte in der Klingbergstraße die 59-jährige Fahrerin eines Skoda mit dem Pkw gegen eine Hauswand. Dieser war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Polizeilich wird der Sachschaden auf 8.000 Euro geschätzt. In den frühen Morgenstunden des 27.12.2025 folgten weitere Glätteunfälle. Dabei kam gegen 00:40 Uhr erneut am Markt in Gadebusch der 19-jährige VW-Golf-Fahrer wegen des stark vereisten Kopfsteinpflasters nach rechts von der Fahrbahn ab und pralle gegen einen parkenden VW Tiguan. Dabei entstand ein geschätzter Schaden von 2.000 Euro. Um 04:15 Uhr kam es in der Schweriner Straße in Lübesse zu einem weiteren Glätteunfall. Der 49-jährige Fahrer eines Mercedes kollidierte mit dem Bordstein. Der Mercedes war anschließend nicht mehr fahrbereit. Geschätzt beläuft sich der Schaden auf 5.000 Euro. Auch in den nachfolgenden Stunden des Samstags ereigneten sich weitere Unfälle aufgrund der anhaltenden Straßenglätte. In der Hagenower Straße in Picher kam gegen 08:30 Uhr der 44-jährige Fahrer eines Hyundai nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Straßenschild. Der Sachschaden wird hier auf knapp über 10.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise blieben alle Fahrzeuginsassen bei den Unfällen unverletzt. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

