Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Fahrzeuge in Rostock-Evershagen durch Feuer beschädigt

Rostock (ots)

Am frühen Freitagmorgen erhielt die Polizei gegen 02:20 Uhr Kenntnis 
über einen brennenden Pkw im Rostocker Martin-Andersen-Nexö-Ring.
Neben Polizeikräften wurden auch umgehend Kameraden der Rostocker 
Feuerwehr zum Brandort entsendet.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort brannte bereits ein VW 
Passat im vorderen Bereich in voller Ausdehnung. Trotz umgehender 
Löscharbeiten brannte der VW komplett aus. Ein daneben parkender Pkw 
Subaru wurde durch das Feuer beschädigt.
Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort erhärtete sich der Verdacht, dass 
ein zuvor geworfener Böller aus einer Gruppe Jugendlicher zur 
Brandentstehung geführt haben könnte.
Die Gruppe aus deutschen Jugendlichen im Alter von 16, 17 und 18 
Jahren konnte im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden.
Dabei ergaben sich zunächst keine Auffälligkeiten. Sowohl der 16- als
auch der 17-Jährige konnten im Nachgang an die Erziehungsberechtigten
übergeben werden.
Die entstandene Schadenshöhe wird polizeilich auf etwa 25.000 Euro 
geschätzt.
Zum Zwecke weiterer kriminaltechnischer Untersuchungen erfolgte vor 
Ort die Sicherstellung des VW Passat.
Im Laufe des Tages wird der Einsatz eines Brandursachenermittlers 
geprüft.

Kurze Zeit später, gegen 03:20 Uhr, wurde der Polizei ein Brand eines
Vorzeltes an einem Imbisswagen in der St.-Petersburger-Str. in 
Rostock Lütten-Klein gemeldet. Hier konnte das Feuer schnell durch 
die Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden.
Die Schadenshöhe wird auf 400 Euro geschätzt.
Auch hier ermittelt die Kriminalpolizei.

Hinweise zu den Tätern und der Tat nehmen der Kriminaldauerdienst in 
Rostock unter der TelNr.: 0381/ 4916 1616 oder jede andere 
Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem
die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter 
www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

