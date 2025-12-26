Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Fahrzeuge in Rostock-Evershagen durch Feuer beschädigt

Rostock (ots)

Am frühen Freitagmorgen erhielt die Polizei gegen 02:20 Uhr Kenntnis über einen brennenden Pkw im Rostocker Martin-Andersen-Nexö-Ring. Neben Polizeikräften wurden auch umgehend Kameraden der Rostocker Feuerwehr zum Brandort entsendet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort brannte bereits ein VW Passat im vorderen Bereich in voller Ausdehnung. Trotz umgehender Löscharbeiten brannte der VW komplett aus. Ein daneben parkender Pkw Subaru wurde durch das Feuer beschädigt. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort erhärtete sich der Verdacht, dass ein zuvor geworfener Böller aus einer Gruppe Jugendlicher zur Brandentstehung geführt haben könnte. Die Gruppe aus deutschen Jugendlichen im Alter von 16, 17 und 18 Jahren konnte im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Dabei ergaben sich zunächst keine Auffälligkeiten. Sowohl der 16- als auch der 17-Jährige konnten im Nachgang an die Erziehungsberechtigten übergeben werden. Die entstandene Schadenshöhe wird polizeilich auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Zum Zwecke weiterer kriminaltechnischer Untersuchungen erfolgte vor Ort die Sicherstellung des VW Passat. Im Laufe des Tages wird der Einsatz eines Brandursachenermittlers geprüft. Kurze Zeit später, gegen 03:20 Uhr, wurde der Polizei ein Brand eines Vorzeltes an einem Imbisswagen in der St.-Petersburger-Str. in Rostock Lütten-Klein gemeldet. Hier konnte das Feuer schnell durch die Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden. Die Schadenshöhe wird auf 400 Euro geschätzt. Auch hier ermittelt die Kriminalpolizei. Hinweise zu den Tätern und der Tat nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock unter der TelNr.: 0381/ 4916 1616 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

