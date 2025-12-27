PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versuchter schwerer Raub in Schwerin mit Zeugenaufruf

Schwerin (ots)

Am 26.12.12025 erhielt die Polizei in Schwerin gegen 14:50 Uhr 
Kenntnis darüber, dass es in der Andrej-Sacharow-Straße zu einer 
versuchten räuberischen Erpressung gekommen ist.

Der Geschädigte sah sich drei Personen gegenüber, von denen ihm eine 
Person einen schusswaffenähnlichen Gegenstand vorgehalten haben soll.
Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Geschädigte von dieser 
Person auch mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sein.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu auffälligen Personen im Bereich 
der Andrej-Sacharow-Straße 19 gegen 14:50 Uhr geben können, werden 
gebeten sich unter der Telefonnummer 0385 5180 2223, der Onlinewache 
unter www.Polizei.mvnet.de oder bei jeder beliebigen 
Polizeidienststelle zu melden.

Christian Müller
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

