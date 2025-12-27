Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versuchter schwerer Raub in Schwerin mit Zeugenaufruf

Schwerin (ots)

Am 26.12.12025 erhielt die Polizei in Schwerin gegen 14:50 Uhr Kenntnis darüber, dass es in der Andrej-Sacharow-Straße zu einer versuchten räuberischen Erpressung gekommen ist. Der Geschädigte sah sich drei Personen gegenüber, von denen ihm eine Person einen schusswaffenähnlichen Gegenstand vorgehalten haben soll. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Geschädigte von dieser Person auch mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sein. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu auffälligen Personen im Bereich der Andrej-Sacharow-Straße 19 gegen 14:50 Uhr geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0385 5180 2223, der Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden. Christian Müller Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

