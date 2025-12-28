Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall bei Boizenburg

Boizenburg (ots)

Auf der Landesstraße 51 ereignete sich am Samstag zwischen den Ortschaften Klein Bengerstorf und Groß Bengerstorf nahe Boizenburg ein tödlicher Verkehrsunfall bei dem ein 66-jähriger Traktor-Fahrer verstarb. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Traktor-Fahrer die L 51 gegen 14:00 Uhr aus Richtung Groß Bengerstorf in Richtung Klein Bengerstorf. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 66-Jährige mit dem Traktor von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kippte der Traktor zur Seite und klemmte den Fahrer ein. Dabei wurde der Traktor-Fahrer so schwer verletzt, dass dieser noch an der Unfallstelle verstarb. Zur weiteren Ermittlungsunterstützung der Unfallursache kam ein Sachverständiger der DEKRA an der Unfallstelle zum Einsatz. Die Maßnahmen an der Unfallstelle werden bis circa 01:30 Uhr andauern. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 20.000 Euro geschätzt. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell