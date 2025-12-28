PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall bei Boizenburg

Boizenburg (ots)

Auf der Landesstraße 51 ereignete sich am Samstag zwischen den 
Ortschaften Klein Bengerstorf und Groß Bengerstorf nahe Boizenburg 
ein tödlicher Verkehrsunfall bei dem ein 66-jähriger Traktor-Fahrer 
verstarb.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Traktor-Fahrer die L 51 
gegen 14:00 Uhr aus Richtung Groß Bengerstorf in Richtung Klein 
Bengerstorf. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 66-Jährige mit dem 
Traktor von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kippte der Traktor
zur Seite und klemmte den Fahrer ein.

Dabei wurde der Traktor-Fahrer so schwer verletzt, dass dieser noch 
an der Unfallstelle verstarb.

Zur weiteren Ermittlungsunterstützung der Unfallursache kam ein 
Sachverständiger der DEKRA an der Unfallstelle zum Einsatz.

Die Maßnahmen an der Unfallstelle werden bis circa 01:30 Uhr 
andauern.

Polizeilich wird der Unfallschaden auf 20.000 Euro geschätzt.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

