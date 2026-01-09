POL-STD: Unfälle und Verkehrsereignisse am heutigen Tag

Polizeiinspektion Stade

1. LKW-Fahrer kommt von der Straße ab und prallt gegen einen Baum - Fahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Am heutigen frühen Nachmittag gegen 12:45 h ist es auf der Landesstraße 123 zwischen Ohrensen und Issendorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der Fahrer eines LKW schwere Verletzungen erlitt. Der 60-jährige Fahrer aus Hamburg war zu der Zeit mit seinem DAF-Transport-LKW auf der Landesstraße aus Richtung Kreisel Linah in Richtung Issendorf unterwegs. Er hatte dann bei winterglatter Fahrbahn zwei vor ihm fahrende Autos überholt. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug kam aufgrund der Glätte nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der 60-Jährige wurde in dem völlig zerstörten Fahrerhaus eingeschlossen und musste von den ca. 45 Feuerwehrleuten der angerückten Ortswehren aus Ohrensen und Harsefeld befreit werden. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch den Notarzt wurde er anschließend vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen ins Stader Elbeklinikum eingeliefert. An seinem LKW entstand Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehrleute sicherten das Unfallfahrzeug ab. Die L 123 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Zu größeren Behinderungen kam es dabei aber nicht.

2. Autos fahren im Seitenraum gegen Baum

Gegen 10:00 h ist ein 36-jähriger Fahrer eines Ford Tourneo aus Oldendorf mit seinem Auto auf der Kreisstraße 66 aus Richtung Bossel in Richtung Oldendorf unterwegs gewesen. Nach eigenen Angaben wurde sein Auto hier dann von einer Windböe erfasst und in den Seitenraum gedrückt, wo er mit einem Straßenbaum und Schneeverwehungen kollidierte. Sein Auto war anschließend nicht mehr fahrbereit, der Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Der 36-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Auch in Beckdorf wurde ein Autofahrer kurz vor 15:00 h durch den Wind in den Seitenraum gedrückt und prallte gegen einen Baum. Auch hier blieb der Fahrer zum Glück unverletzt.

Gegen kurz nach 14:00 h befuhr eine 45-jährige Fahrerin eines Renault Twingo aus Zeven die Landesstraße 124 in Wangersen. Obwohl sie auf der nicht geräumten Strecke mit angepaßter Geschwindigkeit unterwegs war, geriet das Heck ihres Autos beim Abbremsen ins Schleudern. Beim Gegenlenken kam sie dann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 45-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst nach der Erstversorgung mit leichten Verletzungen ins Buxtehuder Krankenhaus eingeliefert. Ihr Auto wurde erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

3. LKW und PKW fahren sich im Schnee fest

Daneben gab es noch mehrere wetterbedingte Ereignisse, die aber immer ohne Verletzte stattfanden. Beispielhaft sind hier die folgenden aufgezählt: Gegen 07:30 h fuhr in Apensen ein Auto über ein Verkehrsschild und wurde erheblich beschädigt, in Neukloster kamen LKW eine Steigung nicht hoch und mussten auf den Streudienst warten. In Buxtehude und Stade-Wiepenkathen auf der B 74 stellten sich ebenfalls mehrere LKW quer. In Apensen stehen seit dem Vormittag gegen 10:40 h mehrere LKW auf der L 130 quer. Hier ist die Straße derzeit komplett gesperrt. Einige Autofahrer wollten dann möglicherweise die Sperrung über den Neukloster Forstweg umfahren und vier bis fünf sind dort dann im Schnee stecken geblieben. Auf der K 84 fuhr sich ein LKW in einer Schneewehe fest und in Jork blieb ein Transporterfahrer auf einem Grundstück im Schnee stecken.

Die Autofahrer mussten sich entweder selbst helfen oder eigenständig Abschleppfirmen beauftragen. In einigen Fällen konnten ihnen auch die alarmierten Feuerwehren aus den Situationen helfen.

