PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Wir sind umgezogen - Polizeistation Freiburg/Elbe in neuen Räumen

POL-STD: Wir sind umgezogen - Polizeistation Freiburg/Elbe in neuen Räumen
  • Bild-Infos
  • Download

Stade (ots)

Anfang dieser Woche ist die Polizeistation Freiburg/Elbe nach langen Jahren im Bürgermeister-Jacob-Mügge-Haus im Freiburger Ortskern in einen Neubau am neuen Gemeindebauhof der Samtgemeinde Nordkehdingen umgezogen.

Die neue Anschrift lautet:

Polizeistation Freiburg

Bi de Hüttn 3 21729 Freiburg Tel.: 04779-926 920 Email: poststelle@pst-freiburg.polizei.niedersachsen.de

Eine offizielle Einweihung der Dienststelle erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren