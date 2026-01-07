POL-STD: Wir sind umgezogen - Polizeistation Freiburg/Elbe in neuen Räumen
Stade (ots)
Anfang dieser Woche ist die Polizeistation Freiburg/Elbe nach langen Jahren im Bürgermeister-Jacob-Mügge-Haus im Freiburger Ortskern in einen Neubau am neuen Gemeindebauhof der Samtgemeinde Nordkehdingen umgezogen.
Die neue Anschrift lautet:
Polizeistation Freiburg
Bi de Hüttn 3 21729 Freiburg Tel.: 04779-926 920 Email: poststelle@pst-freiburg.polizei.niedersachsen.de
Eine offizielle Einweihung der Dienststelle erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
