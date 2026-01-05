Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Autofahrerin touchiert beim Ausparken anderes Auto - Polizei sucht Verursacherin und Zeugen, Brand in der Silversternacht in Buxtehude durch Seenotsignal verursacht - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

1. Unbekannte Autofahrerin touchiert beim Ausparken anderes Auto - Polizei sucht Verursacherin und Zeugen

Eine bisher unbekannte Fahrerin eines nach Zeugenaussagen VW-Busses mit "Intersport-Aufkleber" hatte am Dienstag, den 30.12., gegen 18:45 h in Stade in der Freiburger Straße offenbar beim Ausscheren aus einer Parklücke einen Toyota touchiert und einen Schaden an dem Auto verursachet. Die Fahrerin und die Beifahrerin waren dann zwar noch ausgestiegen und hatten den Schaden begutachtet. Anschließend fuhren sie aber davon, ohne ihre Personalien für die Schadenregulierung zu hinterlassen.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Unfallflucht und sucht die Verursacherin bzw. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall und den Beteiligten geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Wache zu melden.

2. Brand in der Silversternacht in Buxtehude durch Seenotsignal verursacht - Polizei sucht Zeugen

Wie bereits berichtet, ist es in der Nacht von Silvester auf Neujahr u. a. in Buxtehude im Ellerbruch gegen 00:45 h zum Ausbruch eines Feuers gekommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte ein noch unbekannter Täter ein Seenotsignal (Signalpistole) in der Nähe des späteren Brandobjekts abgeschossen.

Der noch brennende Signalkörper landet auf dem Dach des Brandobjekts und setzt hier die Photovoltaikanlage in Brand. Der Brand breitet sich auf den Dachstuhl aus. Das Einfamilienhaus ist in Folge des Brandes und der Löscharbeiten vorerst unbewohnbar. Die Bewohner kamen bei Nachbarn unter. Der entstandene Schaden wird zunächst auf ca. 250.000 EUR geschätzt. Hier waren ca. 150 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem gesamten Stadtgebiet Buxtehude im Einsatz.

Die Ermittler des 1. Fachkommissariats des Zentralen Kriminaldienstes suchen jetzt Zeugen, die möglicherweise eine Person beobachtet haben, die mit einer solchen Signalpistole in der Nähe des Brandortes hantiert haben. Auch Personen, die sonstige Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell