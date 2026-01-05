Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden VW-Campingbus in Jork, Bei zwei geparkten Autos in Buxtehude Scheiben eingeschlagen

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden VW-Campingbus in Jork

Bisher unbekannte Autodiebe sind in der Zeit zwischen Montag, den 29.12.2025, 14:00 h und Freitag, den 01.01.2026, 00 h auf ein Grundstück in Jork in der Straße "Am Elbdeich" gelangt und haben vom Hinterhof einen dort abgestellten VW-Campingbus entwendet.

Der braune Westfalia Joker mit Heckfahrradträger hat das Kennzeichen STD-GP 91 und stellt einen Wert von ca. 35.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

2. Bei zwei geparkten Autos in Buxtehude Scheiben eingeschlagen

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, den 03.01., 19:00 h bis Montag, den 05.01., 08:45 h in Buxtehude in der Stader Straße und in der Altländer Straße bei einem dort abgestellten Audi A 6 und einem BMW 320 i jeweils eine Scheibe eingeschlagen und dann vermutlich die Autos durchsucht. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest.

Der angerichtete Schaden wird pro Fahrzeug auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

