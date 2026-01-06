PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-STD: Unbekannte zerstören in der Silvesternacht Scheibe von Snackautomaten in Stade - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Unbekannte haben in der Silvesternacht zwischen 23:30 h und 00:30 h in Stade in der Bremervörder Straße/ Ecke "Am hohen Felde" bei einem vor einem dortigen Imbiss aufgestellten Snackautomaten die Glasscheibe eingeschlagen, die dadurch komplett beschädigt wurde.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Wache der Stader Polizei unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

