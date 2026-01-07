Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Täter entwendet Pfandkisten in Fredenbeck - 21-jähriger von Polizei ermittelt und gestellt, Kupferdiebe auf Stader Baustelle

Stade (ots)

1. Täter entwendet Pfandkisten in Fredenbeck - 21-jähriger von Polizei ermittelt und gestellt

Zuletzt in der vergangenen Nacht hatte ein Unbekannte in Fredenbeck von einem dortigen Grundstück mehrere Pfandkisten entwendet. Die tat wurde durch eine Videoüberwachung aufgezeichnet und eine Beamtin der Polizeistation Fredenbeck erkannte darauf den Täter.

Am heutigen Vormittag gegen 09:30 h wurde der Beschuldigte dann noch während der Anzeigenerstattung von der Polizistin gesehen und konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß gestellt werden.

Der 21-Jährige, der zur Zeit ohne festen Wohnsitz ist, gab die Tat zu und steht jetzt auch im Verdacht in den vergangenen Wochen sich mehrfach im Ort herumgetrieben und Pfandflaschen sowie Reste aus Lebensmitteltonnen entwendet zu haben.

Die Anzeigenerstatter von heute Morgen werden nochmals gebeten, sich auf der Fredenbecker Wache unter der Rufnummer 04149-933510 zu melden.

Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen Diebstahl ermittelt.

2. Kupferdiebe auf Stader Baustelle

Unbekannte Kupferdiebe haben in der vergangenen Nacht eine Wohnhaus-Baustelle in Stade in der Straße "Bonzeschmiede" betreten und dort bereits verlegte Kabel abgeschnitten und entwendet.

Der angerichtete Gesamtschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-10225

