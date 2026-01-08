Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Schweißgerät aus Firmenwagen in Stade entwendet

Stade (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Stade im Hohenwedeler Weg in Höhe der Hausnummer 20 unberechtigt ein dort abgestelltes Firmenfahrzeug geöffnet und daraus ein Bolzenschweißgerät Duofix entwendet. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf ca. 1.500 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

