Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Im Vorbeifahren Spiegel beschädigt - Polizei Harsefeld sucht Zeugen

Stade (ots)

Am heutigen Vormittag zwischen 09:10 h und 09:55 h hat ein bisher unbekannter Autofahrer in Harsefeld in der Straße "Am Sande" in Höhe der Hausnummer 7 vermutlich nicht auf den richtigen Sicherheitsabstand zur Seite geachtet und im Vorbeifahrern an einem ordnungsgemäß geparkten Auto den linken Außenspiegel beschädigt.

Der angerichtete Sachschaden an dem Volvo V60 mit DON-Kennzeichen wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

Der Verursacher hat sich nicht weiter um die Schadenregulierung gekümmert und ist einfach weitergefahren. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-888260 bei der Harsefelder Polizei zu melden.

