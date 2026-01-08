Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Achtung vor Betrügern: Legen Sie auf

Rhein-Kreis Neuss / Meerbusch (ots)

"Auflegen!" So heißt die Präventionskampagne der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss zur Bekämpfung der Betrügereien am Telefon. Bei dieser Kampagne wurde die Polizei durch Prominente des Rhein-Kreises und verschiedene Kooperationspartner unterstützt. So soll auf die Machenschaften der Ganoven hingewiesen und das Bewusstsein der Bevölkerung sensibilisiert werden. Die Täter lassen sich immer neue Tricks einfallen und versuchen auf äußerst geschickte Art und Weise das Vertrauen ihrer Opfer zu erlangen. Oftmals nutzen sie aktuelle Themen und Geschehnisse aus, um falsche Tatsachen vorzutäuschen. So auch am Mittwoch (07.01.) in Meerbusch. Hier erhielt eine ältere Dame gegen 12:00 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser erfragte, ob die Dame Wertsachen in einem Schließfach einer Bank habe. Als sie dies bejahte, erklärte der Betrüger, dass es dort nicht sicher sei, da es Unstimmigkeiten bei dem Geldinstitut gegeben habe. Sie solle daher das Schließfach leerräumen. Ein Polizeibeamter würde zu ihr nach Hause kommen, die Wertgegenstände abholen, fotografieren, Fingerabrücke nehmen und anschließend die Sachen zurückbringen. Dieser Aufforderung kam die Dame nach und erhielt etwas später einen zweiten Anruf. Wenig später erschien an der Wohnanschrift an der Gartenstraße ein etwa 40 Jahre alter und 180 Zentimeter großer Mann, der mit einer Winterjacke und einer roten Mütze bekleidet gewesen sein soll. Nachdem das Opfer diesem die Wertsachen in Höhe einer fünfstelligen Summe übergab, ging er zu einem abgestellten Fahrzeug und entfernte sich. Im Laufe des Nachmittags wurde der Dame dann der Betrug bewusst und sie verständigte die Polizei. Diese hat nun die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Abholer geben können. Das Kriminalkommissariat 12 nimmt diese Hinweise unter der Telefonnummer 02132 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Sie fragen sich sicher wie kann ich mich schützen? Eigentlich ist es einfach: Auflegen!

Lassen Sie sich nicht von den Ganoven hinters Licht führen. Seien Sie stets misstrauisch und beenden Sie das Gespräch. Wählen Sie anschließend eine von Ihnen herausgesuchte Nummer und vergewissern Sie sich bei Geldinstitut oder Polizei ob der Grund stimmt. Besuchen Sie auch die Internetseiten der Polizei https://polizei.nrw/kriminalitaet-9 und der polizeilichen Kriminalprävention https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ und lernen Sie die verschiedenen Machenschaften der Ganoven kennen.

