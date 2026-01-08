PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Kaufinteressenten entwenden Geldbörse

Rommerskirchen (ots)

Eine Rommerskirchenerin beabsichtigte über ein Onlineportal eine Hundetasche zu verkaufen. Am Mittwoch (07.01.) kamen zwei Interessenten, gegen 17 Uhr, zu ihr nach Hause, um sich die Tasche anzusehen. Während des Treffens fragte die weibliche unbekannte Person, ob es möglich wäre das Badezimmer aufzusuchen - die Rommerskirchenerin bejahte dies und blieb mit der männlichen Person im Wohnzimmer.

Die beiden Tatverdächtigen verließen im Anschluss das Haus und gaben an sich zu melden. Nach kurzer Zeit bemerkte die Dame, dass ihre Geldbörse entwendet wurde.

Der männliche Tatverdächtige sei circa 160 Zentimeter groß. Die weibliche Tatverdächtige habe blondgefärbte Haare und trug eine Mütze.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche im Bereich der Hauptstraße verdächtige Beobachtungen getätigt haben.

Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

