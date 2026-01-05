Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Videoaufnahmen ermöglichen schnelle Tataufklärung - Bundespolizei händigt Diebesgut an Eigentümer aus
Bielefeld (ots)
Nur wenige Minuten nach dem Diebstahl einer Tasche im Hauptbahnhof Bielefeld haben Einsatzkräfte der Bundespolizei das Diebesgut sichergestellt und an den Eigentümer übergeben.
Dieser hatte die Tasche am Samstagvormittag (3. Januar) in einer Fotobox vor der Bahnhofsmission abgestellt und sich anschließend in die Mission begeben. Als er wieder zurückkam, war die Tasche samt Bargeld, Autoschlüssel und diversen Ausweispapieren verschwunden.
Noch während der Anzeigenaufnahme sichtete ein Beamter die Videoaufnahmen aus dem Hauptbahnhof. Hierbei war der Tathergang deutlich erkennbar. Bei der Fahndung nach dem Täter trafen die Polizisten den Mann im Bahnhofsumfeld an. Auf Vorhalt, führte er sie zu der deponierten Tasche und den entsorgten Ausweispapieren. Das Bargeld fanden sie in seinen Hosentaschen.
Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 45-jährigen griechischen Staatsangehörigen ein und übergab das sichergestellte Diebesgut an den Eigentümer.
