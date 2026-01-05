Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gleisläufer verursacht lange Streckensperrung

Altenbeken/Paderborn (ots)

Für eine lange Streckensperrung zwischen Altenbeken und Benhausen hat am Sonntagvormittag (4. Januar) die Suche nach einem Gleisläufer gesorgt.

Der Triebfahrzeugführer eines Zuges hatte einen Mann gemeldet, der in Altenbeken in den Gleisen unterwegs war. Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Polizei Paderborn nahmen die Suche im unwegsamen Gelände an der Strecke auf. Erst nach mehr als einer Stunde und rund sechs Kilometer weiter konnten sie Entwarnung geben. Beamte der Polizei Paderborn hatten den Mann nahe Neuenbeken angetroffen und aus den Gleisen gebracht. Der 39-jährige Pole konnte keine schlüssigen Angaben zum Anlass seines Marsches machen, bei dem er auch zwei Viadukte überquert hatte. Die Bundespolizei hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unbefugten Aufenthalts in den Gleisen eingeleitet. Die fast eineinhalb Stunden der Streckensperrung verursachten bei 14 Zügen insgesamt mehr als sieben Stunden Verspätung.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor den Gefahren durch den unbefugten Aufenthalt in den Gleisen. Züge nähern sich schnell und oft kaum hörbar, sie können nicht ausweichen und haben Bremswege von teilweise mehr als einem Kilometer. Es besteht höchste Lebensgefahr.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell