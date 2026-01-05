Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen Schleuser

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntagnachmittag bei einem 33-jährigen Iraker einen Haftbefehl wegen Einschleusens von Ausländern der Staatsanwaltschaft Traunstein vollstreckt.

Der einschlägig Polizeibekannte war mit einem Fernreisebus aus Belgien an der BAB 44 eingereist und am Rastplatz Königsberg kontrolliert worden.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten nicht nur die Ausschreibung zur Festnahme der Staatsanwaltschaft Traunstein fest, sondern gegen ihn lag noch ein aktuelles Einreiseverbot für Deutschland der Behörden in Berlin vor.

Er wurde festgenommen und wegen der ausländerrechtlichen Verstöße zur Anzeige gebracht.

Im Anschluss verbrachte man ihn in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen, um ihn später in eine Justizvollzugsanstalt überführen zu können.

An diesem Wochenende konnten zudem neben einer Schleusung noch über 15 unerlaubte Einreisen festgestellt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell