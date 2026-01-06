Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher werden überrascht und flüchten

Neuss (ots)

Am Montag, 5. Januar, sind drei bislang unbekannte Personen offenbar in ein Einfamilienhaus am Hubertusweg im Neusser Stadtteil Reuschenberg eingebrochen.

Gegen 10:30 Uhr klingelten die Tatverdächtigen nach bisheriger Erkenntnis zunächst an der Eingangstür und brachen im Anschluss ein Küchenfenster auf. Bei der Durchsuchung des Gebäudes wurden sie jedoch von einer heimkehrenden Bewohnerin gestört. Sie verließen das Gebäude über ein weiteres Fenster und flohen in einem weißen Kleinwagen, möglicherweise mit Mönchengladbacher Kennzeichen, in Richtung der Bergheimer Straße. Die Verdächtigen werden beschrieben als Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, allesamt schlank und dunkel gekleidet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de beim Kommissariat zu melden.

Zudem erinnert die Polizei an die Möglichkeit, sich kostenfrei zum Thema Einbruchsschutz beraten zu lassen. Eigentümer und Mieter von Wohnungen und Häusern können einen Vor-Ort-Termin mit den Experten aus dem Fachbereich Kriminalprävention unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbaren.

