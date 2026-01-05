PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße

Neuss (ots)

Am Freitag, 2. Januar, ist es auf der Bundesstraße 9 zwischen Dormagen und Neuss zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 43-Jähriger gegen 14:40 Uhr mit dem Auto in Fahrtrichtung Dormagen unterwegs. Er kam von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw, durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge außerdem gegen ein drittes Auto gedrückt. Dabei wurden der 43-Jährige sowie die 76-jährige Fahrerin des beteiligten Autos schwer verletzt. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Landstraße wurde vorübergehend gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 1 ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls. Aktuell ist die Unfallursache noch unklar. Weiterführende Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Auch mit Blick auf die aktuellen Gegebenheiten auf den Straßen ruft die Polizei alle Verkehrsteilnehmer zu besonderer Vorsicht auf. Schnee- und Eisglätte, Frost, Dunkelheit und schlechte Sicht können für Gefahren auf Straßen und Wegen sorgen. Achten Sie deshalb besonders auf Ihre Umgebung und andere Verkehrsteilnehmer, fahren Sie aufmerksam und lassen Sie sich auf keinen Fall vom Geschehen ablenken.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 09:52

    POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach Fiona S.

    Grevenbroich / Mönchengladbach (ots) - Seit Donnerstag (01.01.), 17:00 Uhr, wird die 13 Jahre alte Fiona S. aus Grevenbroich vermisst. Das Mädchen verließ die Wohnung ihres Vaters und wollte mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Mönchengladbach fahren. Am Abend kehrte sie nicht wie vereinbart nach Hause zurück. Da die Ermittlungen der Kripo bislang nicht auf die Spur der Vermissten geführt haben, bittet die Polizei ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 12:36

    POL-NE: Ausschreitungen in der Silvesternacht: Helfen Sie mit, die Störer zu identifizieren!

    Dormagen (ots) - In der Neujahrsnacht ist es im Dormagener Stadtteil Hackenbroich zu Ausschreitungen von Personengruppen gegen Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr gekommen, die die Ermittler des Kriminalkommissariats nun aufarbeiten. Bereits kurz vor Mitternacht war die Polizei bei der Räumung eines Kreisverkehrs an der Neckarstraße mit Pyrotechnik beschossen ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:41

    POL-NE: Auto gerät in Vollbrand

    Neuss (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen ist am Donnerstag (01.01.), gegen 00:40 Uhr, ein Auto an der Blücherstraße im Barbaraviertel in Vollbrand geraten. Die silberne Mercedes A-Klasse brannte vollständig aus. Ermittler prüfen nun auch, ob der Brand in der Silvesternacht mittels Pyrotechnik vorsätzlich oder fahrlässig gelegt worden sein könnte. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren