POL-NE: Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße

Neuss (ots)

Am Freitag, 2. Januar, ist es auf der Bundesstraße 9 zwischen Dormagen und Neuss zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 43-Jähriger gegen 14:40 Uhr mit dem Auto in Fahrtrichtung Dormagen unterwegs. Er kam von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw, durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge außerdem gegen ein drittes Auto gedrückt. Dabei wurden der 43-Jährige sowie die 76-jährige Fahrerin des beteiligten Autos schwer verletzt. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Landstraße wurde vorübergehend gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 1 ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls. Aktuell ist die Unfallursache noch unklar. Weiterführende Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Auch mit Blick auf die aktuellen Gegebenheiten auf den Straßen ruft die Polizei alle Verkehrsteilnehmer zu besonderer Vorsicht auf. Schnee- und Eisglätte, Frost, Dunkelheit und schlechte Sicht können für Gefahren auf Straßen und Wegen sorgen. Achten Sie deshalb besonders auf Ihre Umgebung und andere Verkehrsteilnehmer, fahren Sie aufmerksam und lassen Sie sich auf keinen Fall vom Geschehen ablenken.

