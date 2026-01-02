PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auto gerät in Vollbrand

Neuss (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Donnerstag (01.01.), gegen 00:40 Uhr, ein Auto an der Blücherstraße im Barbaraviertel in Vollbrand geraten. Die silberne Mercedes A-Klasse brannte vollständig aus.

Ermittler prüfen nun auch, ob der Brand in der Silvesternacht mittels Pyrotechnik vorsätzlich oder fahrlässig gelegt worden sein könnte.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

