Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auto gerät in Vollbrand

Neuss (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Donnerstag (01.01.), gegen 00:40 Uhr, ein Auto an der Blücherstraße im Barbaraviertel in Vollbrand geraten. Die silberne Mercedes A-Klasse brannte vollständig aus.

Ermittler prüfen nun auch, ob der Brand in der Silvesternacht mittels Pyrotechnik vorsätzlich oder fahrlässig gelegt worden sein könnte.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

