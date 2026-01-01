Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Silvester im Rhein-Kreis Neuss - Vorläufige, erste Bilanz der Polizei

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Zum Jahreswechsel wurde die Polizei im Rhein-Kreis Neuss zwischen dem Silvesterabend (18:00 Uhr) und dem Neujahrsmorgen (06:00) Uhr zu insgesamt 50 Einsätzen (2024: 77) mit direktem Silvesterbezug gerufen.

In 9 Fällen (2024: 16) rückten Polizei und Feuerwehr zu Bränden aus. Es wurden durch Bürgerinnen und Bürger im Rhein-Kreis Neuss 3 Ruhestörungen gemeldet (2024: 7). Auch in diesem Jahr schlichteten die Einsatzkräfte den einen oder anderen Streit unter Feiernden. Hierbei spielte mitunter auch übermäßiger Alkoholkonsum eine Rolle. 6 Anzeigen mussten wegen Körperverletzungsdelikten aufgenommen werden (2024: 10). Glücklicherweise wurde bei den Auseinandersetzungen nach derzeitigem Kenntnisstand niemand schwerer verletzt. Die Polizei nahm zur Verhinderung von Straftaten 2 Personen in Gewahrsam und sprach gegenüber 27 Personen einen Platzverweis aus. Im letzten Jahr waren es eine Ingewahrsamnahme und 16 Platzverweise. Es wurden keine Strafanzeigen wegen Widerstandes gegen eingesetzte Kräfte aufgenommen (2024: 1). Ebenso wurden keine Strafanzeigen wegen sexueller Belästigung oder sexueller Übergriffe erstattet (2024: 0). 4 Anzeigen nahmen die Ordnungshüter wegen Sachbeschädigungen auf (2024: 13). Diese wurden zum Großteil durch Feuerwerkskörper verursacht.

Ebenfalls kontrollierte die Polizei die Verkehrstüchtigkeit der Autofahrer. Dabei stellten die Beamten in diesem Jahr keine Person fest, die sich trotz vorherigen Alkoholkonsums an das Steuer gesetzt hatte. Im Vorjahr war es eine Person.

In Dormagen-Hackenbroich kam es etwa ab Mitternacht zu mehreren Sachbeschädigungen durch den Einsatz von pyrotechnischen Gegenständen durch mehrere hundert Personen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurden diese mit Pyrotechnik beworfen. Auch Kräfte der Feuerwehr, die zu einem Brand auf einem Balkon ausgerückt sind, wurden bei den Löscharbeiten behindert. Gegen 01:15 Uhr wurden daher Unterstützungskräfte hinzugezogen, wodurch die Situation im Folgenden schnell beruhigt werden konnte. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, eine Polizeibeamtin wurde leicht verletzt, konnte aber ihren Dienst fortsetzen.

Ansonsten zieht die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss insgesamt ein positives Resümee der Silvesterfeierlichkeiten und wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2026.(sto)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell